Konut almak isteyenler acele etmeli

FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, artan kredi faizi ve düşük seyreden döviz ve altın kurları nedeniyle gayrimenkul sektöründe bir durağanlık yaşandığını belirterek, "Yaşanan pandemi ve deprem gibi olumsuz olaylara rağmen konut fiyatları düşmedi. Bundan sonraki süreçte fiyatlar daha da artacaktır. Bu nedenle erken alan kazançlı çıkar" dedi. Yatırımcıların konut faizlerinin düşeceği beklentisi içinde olduğunu ifade eden Gülçin Okay, "İzmir göç aldığı için konut ihtiyacı artıyor. Ev ve arsa fiyatlarında bir düşüş yok. İnsanlar yeni yatırım yapma konusunda acele etmiyor. Oysa yatırım yapmak için bekleyenler bugünkü fiyatları da bulamayacak. Yeni yapılacak konut projeleri de artan girdi maliyetleri nedeniyle en az yüzde 30'luk fiyat artışıyla satılmak zorunda. Şu anda yatırım yapmak isteyenler acele etmeli" diye konuştu.

GAYRİMENKUL sektöründe bahar aylarıyla birlikte işlerin biraz daha hareketleneceğini de kaydeden Okay, özellikle Çiğli, Ulukent, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla'ya talebin yoğun olduğunu kaydetti.