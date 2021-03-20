Muğla’ya sezonun ilk turistleri Rusya’dan geldi

Muğla'ya yılın ilk turist kafilesi Rusya'dan geldi. Dalaman Havalimanı'na gelen 150 turist çiçeklerle karşılandı. Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, "Sezonun ilk uçağı geldi. En güzel tarafı da ilk defa Rus kafilesinin Mart ayında gelmiş olması. Turizm için olumlu gelişme yaşandı. İnşallah bunun devamı da gelecek" dedi. Cengiz, Türkiye'nin pandemi ile ilgili olarak adlığı tedbirlerin turistlerin erken gelmesinde etkili olduğunu belirtirken Rus turistler, Türkiye'de kendilerini güvende hissedeceklerini ifade etti.

ÖMER KUNDAKÇI