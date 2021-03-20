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Haberler Ekonomi Silikon vadisi’ne götürecek bırıncılık ödülü rubı’nın

Silikon vadisi’ne götürecek bırıncılık ödülü rubı’nın

Silikon vadisi’ne götürecek bırıncılık ödülü rubı’nın

20.3.2021

YAŞAR Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cem Tunçelli ve ekip arkadaşları, Google Türkiye ve Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Android Akademi'de, 431 proje arasından birinci oldu. Bilimsel metotlar kullanıp oyun yoluyla öğreterek çocukların sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen Rubi isimli mobil platform ile birincilik kazanan genç girişimciler, San Francisco'da girişimcilik ekosistemi gezisinin yanı sıra İTÜ ARI Teknokent'te verilecek inkübasyon ödülünün de sahibi oldu.

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