Türkiye anlaşmada haksızlıkla karşı karşıya

2020 yılının aralık ayında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi olarak atanan Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nda haksızlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye'nin anlaşma dahilinde gelişmiş ülkeler ile aynı kategoride değerlendirildiğini, OECD üyesi Türkiye'nin halen gelişmekte olan ekonomiler arasında yer aldığını hatırlatan Alkin, karbon salımı ile ilgili şartların ve gereken yatırımların büyüklüğünün bu durumla örtüşmediğini ifade etti. Yapılan tanım sebebiyle Türkiye'nin tüm devasa yatırımları kendisinin finanse etmesinin gerektiğini ifade eden Alkin, şunları söyledi: "Paris iklim anlaşmasında bir haksızlıkla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek lazım; OECD üyesi bir ülke olsak da neticede Türkiye halen gelişmesini sürdürmekte olan bir ekonomi. Türkiye'nin daha kabul edilebilir ve gerçekçi bir listeye alınması gerekmektedir. Aynı listede tutulması durumunda Türkiye daha esnek bir yapılanmaya ihtiyaç duyacak. Aksi durum kabul edilebilir değildir."