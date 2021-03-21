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Haberler Ekonomi 30 anaç hayvan alana bir hayvan hibe edilecek

30 anaç hayvan alana bir hayvan hibe edilecek

30 anaç hayvan alana bir hayvan hibe edilecek

21.3.2021

Damızlık koç-teke alımı ve damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığının, Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve Damızlık Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar damızlık koç-teke alımına yönelik destekleri ve Bakanlıkça belirlenecek iller, şartlar ve kriterler doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarını kapsıyor. Kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerin her birinden damızlık koç-teke alımı yapacak yetiştiriciler ile damızlık küçükbaş hayvan yatırımları kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiriciler il müdürlüğüne müracaat edecek.

1 OCAK'TAN GEÇERLİ
Desteklemeden kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden, damızlık koç-teke alan yetiştiriciler yararlanacak. Damızlık koçteke alan yetiştiriciler, her 30 baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilecek ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılacak. Destekleme ödemeleriyle ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alacak. Tebliğ, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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