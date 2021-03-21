Eski hükümlü hibe destekle patron oldu

Afyonkarahisar'da, katıldığı girişimcilik kursunun ardından İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında hibe desteği alan eski hükümlü Mesut Akkan (44), 4 büyükbaş ile hayvancılığa başladı. Cumalı köyünde işinin patronu olmak amacıyla İŞKUR'a başvuru yaptığını belirten Akkan, kendisine verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete çok dua ettiğini söyledi. Akkan, "Hayvan sayısı 13'e yükseldi. Bir çocuğum üniversite öğrencisi, diğer oğlum asker, birisi de ilkokulda okuyor. Eşim en büyük destekçim"diye konuştu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI