Mahkeme Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. İlanda dairenin yakın çevresinde, B-3 katlı benzer bloklar, site içi yollar, yeşil alanlar, Kartopu caddesi, Kocatepe camii, Şelale mesire yeri, Nasrettin Hoca İ.Ö.O., Siteler ve Odunpazarı Belediyesi Spor tesisleri bulunduğu belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 05.05.2021 14:00 belirlendi.
Eskişehir'de icradan satılık 118 metrekare daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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