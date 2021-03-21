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Haberler Ekonomi Eskişehir'de icradan satılık 118 metrekare daire

'de icradan satılık 118 metrekare daire

'in ilçesinde bulunan 118 metrekare ve 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Eskişehir'de icradan satılık 118 metrekare daire

21.03.2021, 09:31

Mahkeme Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. İlanda dairenin yakın çevresinde, B-3 katlı benzer bloklar, site içi yollar, yeşil alanlar, Kartopu caddesi, Kocatepe camii, Şelale mesire yeri, Nasrettin Hoca İ.Ö.O., Siteler ve Odunpazarı Belediyesi Spor tesisleri bulunduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 05.05.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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