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Eskişehir'de icradan satılık 118 metrekare daire

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 118 metrekare ve 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

21.03.2021, 09:31