Güllük Limanı ihalesi onaylandı

TÜRKİYE Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait Güllük Liman Sahası özelleştirme ihalesi sonucu onaylandı. Sahanın, "Güllük Yat Limanı" olarak işletilmesi amacıyla özelleştirilmesi ihalesinde, 35 milyon 250 bin lirayla en yüksek teklifi sunan ICC Grup'a verilmesine ilişkin ÖİB kararına onay çıktı.

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