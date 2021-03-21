İzmir Torbalı'da icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan 103 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin bulunduğu binanın asansörlü ve dış cephesinin ısı yalıtımlı durumda olduğu ve meskenin dış kapısı çelik kapı, dış pencereleri ise pvc doğrama olduğu da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 26.05.2021 11:30 belirlendi.