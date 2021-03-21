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Haberler Ekonomi Mobilyacılar konteyner ve MDF sorununa çözüm istedi

Mobilyacılar konteyner ve MDF sorununa çözüm istedi

Mobilyacılar konteyner ve MDF sorununa çözüm istedi

21.3.2021

"Mobilya Sektörü İhracatı ve Girdi Tedariki" konulu online toplantı serisinin ikincisi Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlendi. İstanbul, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçı birlikleri ile 36 bin mobilya üreticisini temsilen sivil toplum kuruluşlarının hazır bulunduğu toplantıda bir süredir devam eden MDF sorunu ve konteyner problemi çözüm yollarıyla birlikte ele alındı. İhracattaki konteyner sorununun ABD'ye olan ihracatı etkilediğini belirten sektör temsilcileri, Türkiye'nin özellikle Akdeniz çanağında konteyner taşımacılığında etkin konuma gelmesi gerektiğini dile getirdi.

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