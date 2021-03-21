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Haberler Ekonomi Muradiye OSB’de Kıvırcık başkan seçildi

Muradiye OSB’de Kıvırcık başkan seçildi

Muradiye OSB’de Kıvırcık başkan seçildi

21.3.2021

26 Şubat'ta ilk seçimini yapan Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) ilk müteşebbis heyet toplantısını Yunusemre Kaymakamlığında gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile OSBÜK üyeleri seçildi. Toplantıda Osman Kıvırcık MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. MUOSB Müteşebbis Heyet Başkanı Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Bölge Sanayicisi Nihat Turan oldu. Kıvırcık başkanlığındaki Muradiye OSB'de Fatih Çetkin Başkanvekili, Serkan Yurteri, Hikmet Güngör, İlkay Deha Kurutaç ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Denetim Kurulu üyeliğine Tuğrul Yavuz ve Hasan Eryılmaz seçildi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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