Reform paketiyle faizsiz finans sistemi güçlenecek

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin faizsiz finans sistemini güçlendireceğini belirterek, reformların Türkiye'nin bölgesel bir finans merkezi olmasına katkı sağlayacağını söyledi. Akyüz, "Ekonomi Reformları"na ilişkin yaptığı açıklamada, reform paketinin çok kapsamlı ve detaylı olduğuna işaret ederek, reformların genel olarak ihtiyaçlara yanıt verdiğini söyledi. Her 3 ayda bir gerçekleştirilecek reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısının değerlendirilmesinin önemine değinen Akyüz, performans kriterlerinin belirlenmesinin ve reformların takvime bağlanmasının ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.