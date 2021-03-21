Rekabet ihlallerine uzlaşma yolu geliyor

REKABET Kurumu tarafından hazırlanan "uzlaşma yönetmeliği taslağı"na göre, rekabet ihlallerinde uzlaşma yoluna gidilebilecek. Kurum tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı, kamuoyunun görüşüne açıldı. Yönetmelik taslağına göre, uzlaşma müessesesinin hayata geçirilmesiyle rekabet ihlallerinin ve bu ihlallere yönelik soruşturma sürecinin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması amaçlanıyor. Böylece bunların neden olduğu kamusal maliyetlerin de azaltılması hedefleniyor. Uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenleyen taslağa göre, Rekabet Kurulu, soruşturmaya başlanmasından sonra, soruşturma taraflarının talebi üzerine veya resen uzlaşmayı başlatabilecek.