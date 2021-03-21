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Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!

Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!

(TCBM) Başkanı , bugün göreve başladı. Kavcıoğlu, "TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!

21.03.2021, 12:40 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021, 12:57

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin" dedi.

'ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK'
Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

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