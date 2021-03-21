Türk Telekom’dan 5G’de yeni dünya rekoru

TÜRK Telekom, Nokia iş birliğinde 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede, 4.5 Gbps üzeri hıza ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Böylece Türk Telekom, 5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan 'Milimetre Dalga' ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı (8CC) destekli akıllı telefonla Türkiye'de ilk defa deneyen operatör oldu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 5G test şebekesi üzerinden sadece milimetre dalga spektrumunu kullanarak gerçekleştirilen denemede 4.5 Gbps üzerinde hızlara ulaşatıklarına dikkat çekti. Kıraç, 5G'nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedefini yakaladıklarını söyledi.

DİĞER