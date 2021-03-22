‘Avrupa yaşlanıyor gelecek Türkiye’nin’

Avrupa'da yıllar önce kendi yarattığı "Tirelli" markasıyla gömlek ve ayakkabı üreten Faik Afyonlu, 'Haftabaşı Sohbetleri'nin konuğu oldu. Kaliteli ürünleriyle "Avrupa'yı giydiren Türk" olarak tanınan Afyonlu, "Nitelikli üretim Avrupa'dan hızla doğuya kayıyor. Türkiye, 3-4 yıldır gerçekleştirdiği atılımlarla göz kamaştırıyor. Hedefimize kararlılıkla yürürsek en geç 10 yıl içinde Avrupa'nın Almanya'dan sonra ekonomide en büyük ikinci gücü olacağız" dedi.

AL KULLAN AT MANTIĞI

Avrupa maceranız ne zaman ve nasıl başladı? "GÖMLEK ve ayakkabı sektöründen önce Türkiye'de 22 yıl boyunca 'Montecarlo' markasıyla tente üretimi yaptım. 2000 yılında Fransa'da, gömlek sektörüne girdim. 2004 yılında da ayakkabı sektörüne atıldık. Kısa sürede büyüdük. Yıllarca, "Avrupa'yı giydiren Türk" diye tanındım. Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande müşterilerimiz arasında yer alıyor. Yıllar önce birileri çıkıp bana takım elbisenin altına beyaz çorapsız spor ayakkabılar giyilecek dese hayatta inanmazdım ama oldu. Toplumlar hızla ve büyük ölçekte tüketiyor. Al kullan ve at mantığı gelişmiş durumda."

Türkiye'nin önündeki fırsatları nasıl görüyorsunuz? "AVRUPA hızla yaşlanıyor. Köhnemiş yapısıyla artık yavaş yavaş dizlerinin üzerine çöküyor. Türkiye'nin önünde ise müthiş fırsatlar var. Nitelikli üretim batıdan doğuya kayıyor. Çoğu insan farkında değil ancak Türkiye'de adeta 3-4 yıldır enerji patlaması yaşanıyor."

FIRSAT KAPILARI AÇILACAK

"YOLUMUZDAN şaşmadan yürüyebilirsek en geç 10 yıl içinde Avrupa'nın Almanya'dan sonra ekonomide en büyük ikinci gücü olacağız. Sanayi alt yapımız oldukça gelişmiş durumda. Sanayicimiz son derece bilinçli ve dünyayı yakından takip ediyor. Pırıl pırıl sanayi tesislerine ve fabrikalara sahibiz. Pandeminin ardından fırsat kapıları sonuna kadar açılacak. Yeter ki yol haritamızda kararlı ve akılcı olalım."

Küçükmenderes'in geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? "KÜÇÜKMENDERES, bereketli topraklara sahip. Üreticilerin elinde 8-10 dönümlük küçük araziler mevcut. Buralarda, özel tarım şirketlerinin de teşvikleriyle planlı tarım yapılarak sözleşmeli modeller oluşturulabilir. Uzmanların gözetiminde tarım ve tarımsal sanayi geliştirilebilir. Tarım ve tarımsal sanayi bu topraklarla birlikte oluşturulmalı. Yetişmiş işgücüne sahibiz. Dünya başka bir yere evrilirken, bizler bu gelişmelerin dışında kalmamalıyız. Gelecekte en önemli faktör gıda olacak. Stratejik öneme sahip gıdaya yapılacak yatırımlar Tire'yi ve yöre insanını ekonomik anlamda uçurur."



"GÖKYÜZÜ ÇADIRIMIZ GÜNEŞ BAYRAĞIMIZ"

Hedeflerinize ulaştınız mı? "Fransa Nice, İstanbul ve Tire arasında mekik dokuyorum. Mutlu bir hayatım var. Tire'deki evimde doğduğum topraklarda huzur buluyorum. Yuvalı'da, evimin hemen altında bulunan hazine arazisine yıllar önce gerekli izinleri alarak İspanya'dan getirttiğim 300 adet zeytin fidanı diktim. Milli Emlak'a devredilmiş. Şimdi o araziyi imkan olursa satın almak istiyorum. İçine kayadan bir anıt diktirip, üzerine de Türklüğün simgesi 'Gökyüzü çadırımız, güneş bayrağımız" yazdırmak istiyorum"