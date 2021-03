Biten suyun kutlaması olmaz

Çölleşme, sulu tarım alanlarının azalması ve yeraltı su kaynaklarının çekilmesi sorunlarına dikkat çekmek için 20 yıldan bu yana çağrıda bulunan ve çözüm önerileri sunan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, 22 Mart'ın her yıl Dünya Su Günü olarak kutlandığını belirterek, "Bir an önce eyleme geçilmezse bırakın kutlama yapmayı çok yakın gelecekte sudan bahsedemeyecek duruma geleceğiz. Su olmazsa; ot olmaz, ot olmazsa et ve süt yani temel gıdamız olmaz. Su biterse tarım, tarım biterse hayat biter" dedi.

OVA CAN ÇEKİŞİYOR

Dünyanın en verimli tarım arazilerinden olan ve kalitesiyle marka haline gelmiş birçok tarım ürününün yetiştirildiği K.Menderes'te, yeraltı sularının bitme noktasına geldiğini kaydeden Eskiyörük, "Artezyen kuyularımızın çoğu kurudu. Süt hayvancılığının merkezi olan bölgemizde kaba yem üretimi büyük oranda azaldı. Tarımsal faaliyetler bırakılma noktasına gelindi. Birçok işletme bahar aylarından itibaren süt hayvanlarının içme suyu ihtiyacını dahi tankerlerle karşılamaya çalışıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında TOSBİ'deki sanayi tesislerinin bile su ihtiyacı tankerlerle karşılanmaya çalışıldı. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Dünyanın en verimli topraklarının olduğu bölgemizde birkaç yıl içinde tarım bitecek. K.Menderes'te tarımın bitmesi sadece bu bölgeyi değil tüm ülkeyi etkileyecek" diye konuştu.

KİRLİLİK YARATIYOR

Su sorunu konusunda uzun yıllar araştırmalar yapan ve uzmanlarından görüşler alan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Eskiyörük, çözüm için bir an önce eyleme geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devletin bu konuda destekleme politikalarıyla damlama ve yağmurlama sulama sistemi etkin bir şekilde teşvik edilmelidir. Üç tarafı dağlarla çevrili ovamızda, yağmurun bir damlasını bile denize göndermemeliyiz. Göletler yaparak yağmur sularını, yeraltı kaynaklarını besleyecek şekilde hapsetmeliyiz. K.Menderes nehri kirlilikten çok kötü durumda. Çocukluğumuzda yüzdüğümüz, balık yakaladığımız hatta suyunu içtiğimiz bu nehir, şu an görenin midesini bulandıracak kadar atıkların salındığı dere haline geldi. Bırakın yeraltı sularını beslemeyi tam aksine çevre kirliliği yaratır durumda" ifadelerini kullandı.



'YARIN ÇOK GEÇ OLACAK'

K.Menderes'te öncelikle çevresel temizlik çalışmalarının başlatılması gerektiğini dile getiren Eskiyörük sözlerini şöyle sürdürdü: "Nehir yatakları temizlenerek yeraltı sularını besleyecek şekilde ıslahı sağlanmalı. Belediyelerin ve fazla su tüketen sanayilerin atık sularının arıtılarak tarımsal sulamaya uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, B. Menderes nehrinden bölgedeki göletleri besleyecek su aktarımı yapılması da değerlendirilmelidir. 22 Mart Dünya Su Gününü farkındalık yaratmak için kutlamamız çok güzel bir uygulama ancak derhal önlemlerimizi almalıyız çünkü yarın çok geç olacak."