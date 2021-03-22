ÇAYKUR 500 personel alacak! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi olmak üzere toplam 500 personel alımında bulunacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki ÇAYKUR personel alımına nasıl başvuruda bulunulur? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperi adaylarının;

1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,

2- 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,



İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

18- 50 yaş aralığında,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,



Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İşe girmek isteyen işçi adayları 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihileri arası 5 işgününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Geçici çay eksperi başvuruları Teşekkülümüze bağlı Cumhuriyet Çay Fabrikası için ilana çıkılarak alınacak akabinde başvuruları kabul edilen çay eksperleri adayları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlemler tesis edilerek Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalarımıza işe girmeye hak kazananların dağıtımı yapılacaktır.



Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici beden işçileri, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2021 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacaktır.