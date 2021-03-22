Engelleri devletten aldığı destekle aştı

AYDIN'DA yaşayan engelli Fatma Türeli (50), çocukluktan beridir hayalini kurduğu işletme için proje hazırlayıp İŞKUR'a başvurdu ve aldığı 42 bin 500 lira demirbaş desteğiyle hayvan işletmesi açtı. 3 büyükbaş hayvan alarak faaliyetine başlayan Türeli, "Engelli bir kadın olarak devlet desteğiyle kendi işletmemi kurup iş sahibi oldum. İneklerin sütlerinden faydalanıyorum. Kimseye muhtaç olmadan ailemin geçimine destek sağlıyorum. Engelliler hayata küsmeyip kendilerine sunulan imkanlardan mutlaka faydalanmalılar" dedi.

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