Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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