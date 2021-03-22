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Haberler Ekonomi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

4 sözleşmeli personel alacak

4 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

22.03.2021, 10:14

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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