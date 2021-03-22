Kavcıoğlu: Hedefimiz enflasyonda kalıcı düşüş

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu yeni görevine yoğun bir gündemle başladı. Kavcıoğlu dün ilk iş olarak durum değerlendirmesi için banka genel müdürleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıya Ankara'dan katılan Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle ekonomi gündemindeki öncelikli başlıkları, piyasadaki sıcak gelişmeleri değerlendirirken, enflasyondaki gerilemenin Ekonomi Reform Paketi'nin dört temel hedefi olan "yatırım, üretim, istihdam, ihracatı artırıcı sürdürülebilir büyümeye" katkı sağlayacağına dikkat çekti.

ETKİN İLETİŞİM KANALLARI

Kavcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" ifade-lerini kullandı. Kavcıoğlu açıklama-nın devamında, "Enflasyondaki geri-leme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyi-leşme yoluyla makroekonomik istik-rarı olumlu etkilerken, yatırım, üre-tim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Poli-tikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilir-lik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaş-lar ile iletişim kanalları etkin bir şekil-de kullanılacaktır" sözlerine yer verdi.



AĞBAL FAİZ ARTIŞI İLE GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

CUMARTESİ günü Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle görevden alınan Naci Ağbal göreve gelmesinin ardından geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında 675 baz puan faiz arttırımına gitmişti. Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında faiz artırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası, geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha aldı. Toplam artış tutarı görevde kaldığı 133 günlük dönemde 8.75 puan oldu.