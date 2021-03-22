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Haberler Ekonomi Salda Gölü için Dünya Miras Listesi hamlesi

için Dünya Miras Listesi hamlesi

Salda Gölü için Dünya Miras Listesi hamlesi

22.3.2021

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur'daki Salda Gölü'nün UNESCO Doğal Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlattı. Salda Gölü'nün aday listesine dahil edilmesi için ilk etapta ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo- ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları gerçekleştirildi.

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