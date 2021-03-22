Yurt dışı uçuşlarında yükseliş başladı

TÜM dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu. Pandemi nedeniyle son bir yılda büyük oranda azalan dış hat uçuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeniden normale dönmeye başladı. Pandemide seferlerini durduran yabancı havayollarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeniden uçuşlarına başlaması ve Anadolujet ile Pegasus Havayolları'nın tekrar dış hat noktalarına sefer sayısını arttırmasıyla yolcu sayılarında artış yaşandı. 2020 yılında 17 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan halihazırda 80 dış hat, 37 iç hat olmak üzere toplam 37 ülkeden 117 destinasyona uçuşlar gerçekleştiriliyor.