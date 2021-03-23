19 yıl içinde suya 255 milyar yatırım yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nisan'da Birinci Su Şurası'nın başlangıcını yapacaklarını belirterek, "İlgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek, suyumuzun geleceğini, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi. Pakdemirli, DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki '22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları' programında, su güvenliğinin, gıda güvenliğinin garantisi olduğuna işaret ederek, "Tarım ise suyun en fazla kullanıldığı sektördür. Dünyada suyun yüzde 71'ini, ülkemizde ise yüzde 77'sini tarım sektörü kullanıyor. Son 50 yılda verimde ve üretimdeki ciddi artış, sulamalı endüstriyel tarım alanının 2 kat artmasındandır" dedi.

YERALTI BARAJLARI

Bakan Pakdemirli, "Son 19 yıldır suyu aziz milletimize en iyi şekilde sunmak amacıyla 255 milyar liralık yatırım yaparak, 8 bin 697 tesisi hizmete aldık. 19 yılda inşa edilen 600 barajımızda, 45 milyar metreküp suyumuzu depoladık" dedi. Pakdemirli, 2021'de 51'i baraj olmak üzere 402 tesis ve yatırımı hizmete almayı hedeflediklerini, suyu korumak ve tasarruflu kullanmak için en az 150 yeraltı barajının inşaatlarının sürdüğüne ve yıl sonuna dek tamamlanacağını dile getirdi.



TÜRKİYE TÜKETTİĞİ GAZIN 5'TE BİRİNİ DEPOLAYACAK

TÜRKİYE'NİN üçüncü Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemisi, Nisan ayı ortasında Hatay Dörtyol'da olacak. Ertuğrul Gazi'nin de depolama sistemine dahil edilmesiyle birlikte mevcut iki FSRU gemisi ile karada Tuz Gölü ve Silivri'de yapılan depolamalarla Türkiye tükettiği doğalgazın yüzde 20'sini depolama kapasitesine ulaşacak. Böylece enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, enerji arz ve güvenliği noktasında kendini güvence altına alacak. Güney Kore'den 10 gün önce çıkan gemi Nisan'da Hatay'da olacak.