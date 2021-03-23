‘Fiyat istikrarını sağlamak bizim kırmızı çizgimiz’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Canikli, Türkiye ekonomisinin, 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uyguladığını, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağladığını ve bundan vazgeçilmeyeceğini belirtti. Canikli, Merkez Bankası başkanlarına kanunla verilen öncelikli görevin, fiyat istikrarının sağlanması olduğunu, bugüne kadar görev yapan başkanların bu amaca sadık kaldıklarını belirtti.

TL'YE TALEP CANLI OLMALI

Hükümetlerin temel hedefi olan istikrarlı büyümenin, ancak 'öngörülebilir ve makul seviyelerde kontrol edilebilen fiyatlar genel düzeyi ile gerçekleştirilebildiğinin bilimsel bir olgu' olduğunu vurgulayan Canikli, para politikası araçlarının da buna göre dizayn edildiğini kaydetti. Nurettin Canikli, TL cinsi varlıklara sağlanan reel getirinin pozitif bir değerde dengelenmesinin, TL cinsi varlıklara olan talebin canlı tutulması için gerekli olduğuna işaret ederek, "Negatif reel faizin TL cinsi varlıklardan altın ve dövize yönelişi ve dolarizasyonu hızlandırdığı bilinmektedir. Ekonomide piyasa kuralları ve sermaye hareketlerindeki liberalizasyonun kararlılıkla uygulanması kırmızı çizgidir" dedi.