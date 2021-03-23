'İşçi-işveren-hükümet istihdamda el ele verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin dört saç ayağından biri olan istihdamı korumak ve artırmak için işçi, işveren ile hükümet el ele verdi. Türk-İş, Hak-İş, TOBB, TİSK ve kamudan oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devletin önerileriyle sınırlı kalmadan, işçi ve işverenin mutabık kaldıkları önerileri değerlendireceğiz" dedi. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin ay sonunda biteceğini anımsatarak, "İşverenlere normalleşme desteği sürecek. Kısa çalışmada kaldıkları süre 6 ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar normalleşme desteği vereceğiz" dedi.



DESTEKLER DEVAM EDECEK

NORMALLEŞME DESTEĞİ

SÜRECEK: Kısa çalışma ödeneği Kovid-19 nedeniyle şartları kolaylaştırılarak özel olarak verildi. Normalleşmeye geçince uygulama kalkacak. Normalleşme desteği ve Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri sürecek.

KISA ÇALIŞMAYA 4 İŞLETMEDEN BİRİ

BAŞVURDU: Salgın sürecinde, İstihdam Kalkanı adı altında birçok paket açıkladık. Kısa çalışma ödeneği için 30 milyar lira kaynak aktardık. Türkiye'de yaklaşık 1.9 milyon işyeri bulunuyor, yüzde 26'sı başvurdu. Türkiye'de 4 işletmeden sadece 1'i kısa çalışmaya ihtiyaç duymuş.



YENİ POLİTİKALAR YOLDA

6 MİLYON HANEYE 8

MİLYAR DESTEK: Sosyal Koruma Kalkanı paketi Sosyal güvenliğin, sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların birleştiği bir paket oldu. 6 milyon hanemize 8 milyar lira destek sağladık. Kısa Çalışma Ödeneği'nde 30 milyar lira kaynak aktardık. Nakdi Ücret Desteğinde ise 2.5 milyon kişiye toplamda 9 milyar ödeme yapıldı.

İSTİHDAM ÇALIŞMA

GRUBU: İstihdamı korumak amacıyla Türk-İş, Hak-İş, TOBB, TİSK ve kamudan oluşan yeni bir çalışma grubu oluşturduk. Uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 10-12 kişilik bir ekip olacak. İstihdamın korunması noktasında politikalar üretilecek. Devletin getirdiği önerilerle sınırlı kalmadan, işçi ve işverenin mutabık kaldıkları önerileri değerlendireceğiz.

23 AYRI ANLAŞILIR TEŞVİK

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

SADELEŞİYOR: Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 23 ayrı teşvikimiz var. Teşviklerin sadeleştirilmesi konusunda bir çalışmamız olacak. İşverenin daha kolay anlayabileceği, kullanıcı dostu bir sistem oluşturacağız. bir şekle dönüştüreceğiz.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

AKTİF KULLANILACAK:

Aktif işgücü programlarımız içerisinde en fazla işbaşı eğitim programı kullanıyor. Yarı yarıya istihdam garantisi sunuyor. Ayrıca mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Salgın sonrasında daha da aktif bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

Hazal ATEŞ