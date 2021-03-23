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Haberler Ekonomi Kavcıoglu: Şeffaflık ilkesiyle çalışacağız

Kavcıoglu: Şeffaflık ilkesiyle çalışacağız

Kavcıoglu: Şeffaflık ilkesiyle çalışacağız

23.3.2021

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı, sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
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