MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı, sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
Kavcıoglu: Şeffaflık ilkesiyle çalışacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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