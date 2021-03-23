‘Serbest piyasadan taviz verilmeyecek’

Türkiye'deki yüksek faiz üzerinden servet kazanmak isteyen odaklar, Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından bir kez daha kur operasyonuna kalkıştı. Bir gün önceden Financial Times açıkça Türkiye'yi tehdit ederek ekonomik saldırıların sinyalini verdi. Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin piyasalar tarafından cezalandırılacağı yönündeki açıklamaların ardından önceki gece 8 liranın üzerine çıkan dolar kuru, dün sabah Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın mesajlarıyla 8 TL'nin altına geriledi.

ŞOKLARA DİRENCİMİZ ARTAR

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerine dikkat çeken Bakan Elvan, "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Lütfi Elvan, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu, bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağını söyledi. Bakan Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.