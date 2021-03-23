  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘Serbest piyasadan taviz verilmeyecek’

‘Serbest piyasadan taviz verilmeyecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomi politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini belirterek, “Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat ve finansal istikrardır. Başka türlü sürdürülebilir bir büyüme yakalayamayız. Liberal kambiyo rejimi kararlılıkla sürecek” dedi

‘Serbest piyasadan taviz verilmeyecek’

23.3.2021

Türkiye'deki yüksek faiz üzerinden servet kazanmak isteyen odaklar, Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından bir kez daha kur operasyonuna kalkıştı. Bir gün önceden Financial Times açıkça Türkiye'yi tehdit ederek ekonomik saldırıların sinyalini verdi. Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin piyasalar tarafından cezalandırılacağı yönündeki açıklamaların ardından önceki gece 8 liranın üzerine çıkan dolar kuru, dün sabah Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın mesajlarıyla 8 TL'nin altına geriledi.

ŞOKLARA DİRENCİMİZ ARTAR

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerine dikkat çeken Bakan Elvan, "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Lütfi Elvan, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu, bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağını söyledi. Bakan Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Serbest piyasadan taviz verilmeyecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.