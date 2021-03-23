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Turizm sektörünün korkulu rüyası: Kapanmak

Kontrollü açılmaların başlamasıyla yaşanan vaka artışı turizmcileri endişelendiriyor. Sosyalleşme alanı olan kafe ve restoranlara rağbetin arttığına dikkat çeken Başkanı Celal Bayraktaroğlu, "Her şeyden önce hedefimiz sağlıklı turizm. Bu süreçte hem esnaf hem de vatandaş kontrollü açılmanın gerektiği tüm kuralları yerine getirmeli. Yoksa sezon büyük kayıplarla başlar" dedi.

Turizm sektörünün korkulu rüyası: Kapanmak

23.3.2021

DOĞRU TERCİH YAPIN
Bayraktaroğlu, kafe ve restoranlarda uyulması gereken kuralların çok net olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "İşletmeciler, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü. Vatandaşlar da HES kodu sorgulaması, oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planını hazırlayan, tesisin kapasitesine uygun sayıda misafir kabul eden, her masada el antiseptiği bulunduran yerleri tercih etmeli."

KAYIPSIZ BAŞLAYALIM
Sezonun kayıpsız başlaması için sektörel güç birliğiyle hareket ettiklerini belirten Bayraktaroğlu, "Salgın sürecini en az hasarla kapatmak istiyor ve sürdürülebilir turizm hedefliyorsak üzerimize düşeni yapmalıyız. Toplumun sosyal, ekonomik ve ruhsal devamlılığı için tüm önlemlere eksiksiz uymalıyız. Yoksa yeniden kapanma gündeme gelecek. Buna ne turistik işletmelerimizin ne de vatandaşımızın tahammülü var" diye konuştu.

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