Turizm sektörünün korkulu rüyası: Kapanmak

DOĞRU TERCİH YAPIN

Bayraktaroğlu, kafe ve restoranlarda uyulması gereken kuralların çok net olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "İşletmeciler, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü. Vatandaşlar da HES kodu sorgulaması, oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planını hazırlayan, tesisin kapasitesine uygun sayıda misafir kabul eden, her masada el antiseptiği bulunduran yerleri tercih etmeli."

KAYIPSIZ BAŞLAYALIM

Sezonun kayıpsız başlaması için sektörel güç birliğiyle hareket ettiklerini belirten Bayraktaroğlu, "Salgın sürecini en az hasarla kapatmak istiyor ve sürdürülebilir turizm hedefliyorsak üzerimize düşeni yapmalıyız. Toplumun sosyal, ekonomik ve ruhsal devamlılığı için tüm önlemlere eksiksiz uymalıyız. Yoksa yeniden kapanma gündeme gelecek. Buna ne turistik işletmelerimizin ne de vatandaşımızın tahammülü var" diye konuştu.