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Haberler Ekonomi Yaşar Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

3 öğretim üyesi alıyor

Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alımı için ilan yayınladı.

Yaşar Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

23.03.2021, 14:03

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alımı için ilan yayınladı.

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan "Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge"de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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