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Haberler Ekonomi ‘19 yıl hazırlandık şimdi başlıyoruz’

‘19 yıl hazırlandık şimdi başlıyoruz’

‘19 yıl hazırlandık şimdi başlıyoruz’

24.3.2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünal, AK Parti kongresinde seçilecek kadroların, Türkiye'yi siyasal olarak 2023'e taşıyacak kadrolar olacağını söyledi. "19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı ve biz yeni başlıyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" diye konuştu.

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