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Haberler Ekonomi Bodrum ve Çeşme’de yazlık fiyatları uçtu

ve ’de yazlık fiyatları uçtu

Pandemının etkisiyle yazlık evlere talep artınca fiyatlar da yükseldi. 'in ilçesinde kiralık ev fiyatları, geçen yılla kıyaslandığında yüzde 50 ile 60 arasında arttı.

Bodrum ve Çeşme’de yazlık fiyatları uçtu

24.3.2021

Ortak havuzlu bir sitede haziran, temmuz, ağustos aylarını kapsayan sezonluk kira bedeli 350 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar çıkıyor. Bodrum'da ise evler 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında kiralanabiliyor. Marmaris'te ise günlük olarak kiraya verilen bu villaların fiyatları 1000 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

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