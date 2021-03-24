Bodrum ve Çeşme’de yazlık fiyatları uçtu

Ortak havuzlu bir sitede haziran, temmuz, ağustos aylarını kapsayan sezonluk kira bedeli 350 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar çıkıyor. Bodrum'da ise evler 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında kiralanabiliyor. Marmaris'te ise günlük olarak kiraya verilen bu villaların fiyatları 1000 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.