Buldan kestanesine coğrafi işaret tescili

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesindeki 4 mahallede yetiştirilen Buldan kestanesi coğrafi işaret ile tescillendi.

Tat, koku, renk, aroma ve şeker oranıyla diğer bölgelerde yetişen kestanelerden birçok farkı bulunan Buldan kestanesi için alınan coğrafi işaretin bir diğer önemi ise taklit ürünlerin önüne geçilmesi oldu.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Yeni yapılan çalışmalarda neticesinde burada kooperatifimiz kuruldu. Kestane şekeri üretimine de başladık. İnşallah bölge çiftçimiz için hayırlı olur" dedi.

SEBAHATTİN ALP