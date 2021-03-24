ESBAŞ’ın hedefi elektrikli araçta cazibe merkezi olmak

EGE Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İtalyan Eldor Grubunun Ege Serbest Bölgesinde elektrikli araç sistemleri konusunda yeni yatırım kararı almasının Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretiminde stratejik önemde olduğunu belirtti. Yeni yatırımlarla bu alanda bir cazibe merkezi olmayı hedeflediklerini vurgulayan Güler, tesisin elektrikli otomobiller için yılda 200 bin DC-DC dönüştürücü, 200 bin batarya şarj ünitesi, 800 bin enerji yönetim modülü ve 75 bin HV başlatma motoru üretim kapasitesine sahip olacağını aktardı.