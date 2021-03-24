  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ESBAŞ’ın hedefi elektrikli araçta cazibe merkezi olmak

ESBAŞ’ın hedefi elektrikli araçta cazibe merkezi olmak

ESBAŞ’ın hedefi elektrikli araçta cazibe merkezi olmak

24.3.2021

EGE Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İtalyan Eldor Grubunun Ege Serbest Bölgesinde elektrikli araç sistemleri konusunda yeni yatırım kararı almasının Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretiminde stratejik önemde olduğunu belirtti. Yeni yatırımlarla bu alanda bir cazibe merkezi olmayı hedeflediklerini vurgulayan Güler, tesisin elektrikli otomobiller için yılda 200 bin DC-DC dönüştürücü, 200 bin batarya şarj ünitesi, 800 bin enerji yönetim modülü ve 75 bin HV başlatma motoru üretim kapasitesine sahip olacağını aktardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ESBAŞ’ın hedefi elektrikli araçta cazibe merkezi olmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.