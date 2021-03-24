Fethiye’de 30 bin liralık kılıç bereketi

MUĞLA Fethiye'de kaptan Ovel Orhan, arkadaşlarıyla birlikte 5 mil açıkta biri 3 metre 80 kilogram, diğeri 3.5 metre ve 100 kilo ağırlığında 2 kılıç balığı yakaladı. Orhan, kilosu 100 liradan satışa çıkardığı balıklardan bir günde yaklaşık 30 bin lira kazandı. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı balıkları yaklaşık 5 saat uğraşarak denizden çıkarabildiklerini anlatan Orhan, "Zaman zaman açıklarda oltaya büyük balıklar takılıyor fakat bu kadar büyüklerini ilk kez yakaladım" dedi.

MURAT YALÇIN