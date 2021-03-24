MUĞLA Fethiye'de kaptan Ovel Orhan, arkadaşlarıyla birlikte 5 mil açıkta biri 3 metre 80 kilogram, diğeri 3.5 metre ve 100 kilo ağırlığında 2 kılıç balığı yakaladı. Orhan, kilosu 100 liradan satışa çıkardığı balıklardan bir günde yaklaşık 30 bin lira kazandı. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı balıkları yaklaşık 5 saat uğraşarak denizden çıkarabildiklerini anlatan Orhan, "Zaman zaman açıklarda oltaya büyük balıklar takılıyor fakat bu kadar büyüklerini ilk kez yakaladım" dedi.
MURAT YALÇIN
Fethiye’de 30 bin liralık kılıç bereketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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