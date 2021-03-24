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Haberler Ekonomi İzmir’in lisesinden dezenfektan ihracatı

’in lisesinden dezenfektan ihracatı

İzmir’in lisesinden dezenfektan ihracatı

24.3.2021

İZMIR Kemalpaşa'da bulunan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi sürecinde talebin hızla arttığı dezenfektan ve temizlik ürünlerinde yaptığı kaliteli üretimle Belçika ve Libya'ya ihracat yaparak dış pazara açıldı. Okul müdürü Hamit Dursun, "Geçen yıl yaklaşık 5,5 milyon lira ciro yaptık. Günlük üretim kapasitemiz 50 tona yakın ve makineler dahil her şey öğrencilerimizin el emeği" dedi. Lise, daha çok satış gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyor.
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