‘Kadınlarla birlikte siyaset için yola çıktık’

AK Parti Kadın Kolları tarafından hazırlanan "AK Parti Döneminde Kadın" kitapçığında kadınlara yönelik atılan adımlar teker teker anlatıldı. Kitap, bir kısım muhalefetin İstanbul Sözleşmesi'ni bahane ederek yaptığı kara propagandayı bir kez daha deşifre etti. Kitabın önsözü Başkan Erdoğan tarafından kaleme alındı.

SİYASETİMİZ EKSİK KALIR

"Siyasete atıldığım ilk günden beri hanım kardeşlerimizi siyasetin ayrılmaz bir parçası olarak gördüm" diyen Erdoğan, "Milletimizin yarısını oluşturan kadınlar olmadan siyasetin eksik kalacağına, ülkenin, milletin, insanlığın sorunlarının çözümünün mümkün olamayacağına yürekten inandım. Daha da önemlisi, kadınların sorunları çözülmeden ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğine kani oldum.14 Ağustos 2001'de, arkadaşlarımızla birlikte AK Parti'yi kurarken de, işte bu anlayışla hareket ettik. 'Kadınlar için siyaset' değil, 'Kadınlarla birlikte siyaset' yapmak üzere yola çıktık. Kurucular Kurulumuzu oluştururken de, programımızı yazarken de, teşkilatlarımızı kurarken de, seçimlere hazırlanırken de hep hanım kardeşlerimize hakları olan konuları sağlamanın çabası içinde bulunduk" açıklamasını yaptı.

TARİHİ REFORMLAR YAPILDI

AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden çalışma hayatına, şiddetin önlenmesinden siyasi temsile kadar tüm sorunların çözümü konusunda tarihi reformlar gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Doğrudan kadınların meselelerinin çözümüyle sorumlu olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı kurduk. Demokrasinin geliştirilmesi, özgürlük alanlarının geliştirilmesi, insan haklarının korunması konusunda attığımız adımlardan en çok kadınlarımız istifade etti. Daha da önemlisi, ülkemizde kadınların siyasette bu derece etkin olmasını sağlayan parti de AK Parti'dir. Kadınlarımız da bizim onlara olan güvenimizin hakkını vererek, emekleriyle, birikimleriyle, şefkatleriyle, üretkenlikleriyle Türkiye'nin elde ettiği başarılara çok büyük katkı sağladılar. Rabbime, bana AK Kadınlar gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları nasip ettikleri için şükrediyorum" ifadelerini kullandı.



YENİ YOL HARİTASI BUGÜN AÇIKLANIYOR

AK Parti'de bugün kongre günü. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan Kongre'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimleri ilişkin manifesto ve yol haritasını açıklayacak. AK Parti'de büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi. Salgın nedeniyle kongreye yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 11.00'de kürsüye çıkıp konuşma yapması bekleniyor.



İŞTE AK HİZMETLER

2002 Yeni Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle eşlere eşit hak ve yükümlülükler getirildi.

2003 Aile Mahkemeleri kuruldu.

2007 Kadınların ürettiği ürünlerin kermes, festival, panayır gibi etkinliklerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması sonucu elde edilen gelirler vergiden muaf tutuldu.

2008 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde "Ana-Kız Okuldayız" eğitim kampanyası başlatıldı.

2009 Kadın erkek fırsat eşitliği anlayışını yasal zemine uygun hale getirmek ve yasalarda yer almasını sağlamak amacıyla TBMM'de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) kuruldu.

2010 Kadın-erkek eşitliğini daha da güçlendiren "Pozitif Ayrımcılık" Anayasa'ya girdi.

2011 18 yaşından büyük kadınların istihdamında belirli koşullara göre 24 ila 54 ay süresince sigorta primlerinin işverene ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması hususu getirildi. Kamu Personeli Genel Tebliği'nde yapılan düzenleme ile doğum ve süt izinleri ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi.

2012 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Sosyal Yardım Hattı 144 hayata geçirildi.

Toplumun tüm kesimlerinin yazılı görüşleri alınarak "Ailenin Korunmasına Dair Kanun"un adı, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" şeklinde değiştirildi.

2013 Kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılık ortadan kaldırıldı. "Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik" yayımlandı. "Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2014 Cinsel suçlarla ilgili cezalar arttırıldı.

2016 Kadın istihdamına destek veren 30 projeye yaklaşık 5 milyon Euro hibe verildi. Annelik izninin sona ermesinden itibaren birinci çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk ve diğerleri için 6 aya kadar ücretli ve yarı zamanlı çalışma imkânı getirildi.

2018 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" yürürlüğe konuldu. "Sigorta Prim Teşvikleri" düzenlemesiyle 18 yaşından büyük kadınların istihdam edilmesi halinde 18 ay süreli pirim desteği uygulaması başlatıldı. İşverene, kadın çalışanların her bir çocuğu için aylık brüt asgari ücretin yüzde 50'sini kreş ve bakımevlerine doğrudan ödemek şartıyla bu tutarın gelir vergisinden düşürülmesi sağlandı.

2019 Türkiye'nin 80 ilinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kuruldu. 11. Kalkınma Planı'nda ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak temel amaç olarak belirlendi.