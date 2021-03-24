Narenciye ihracatı en fazla Rusya’ya yapıldı

İHRACAT sezonunun 3 Eylül 2020'de başladığı narenciyede, 28 Şubat 2021'e kadar 813 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde en fazla ihracat Rusya'ya yapıldı. Rusya'ya yapılan 325 milyon 108 bin dolarlık dış satım, bu sezon yüzde 17 artarak 380 milyon 232 bin dolara ulaştı.

DİĞER