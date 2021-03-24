Piyasalara müdahale edilmeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile dün çevrim içi bir toplantıda bir araya geldi. Yapılan toplantıda karşılıklı genel ekonomik değerlendirmeler ve piyasa koşulları ele alınırken taraflar fikir alışverişinde bulunuldu.

BANKALAR DESTEK VERECEK

Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izlenimini edindiklerini aktardı. Para Politikası Kurulu'nun daha önce açıklanan takviminde toplanacağının ve toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının konuşulduğu belirtilirken, bankacılık sektörünün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve TCMB'nin uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini dile getirdi.