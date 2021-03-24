Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 15 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Genel kadrosu, 10 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Hukuk kadrosu ve 5 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Bilişim kadrosu için personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.