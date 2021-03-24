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Haberler Ekonomi Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 30 yardımcısı alımı yapacak. Sınava katılacak adayların, 29 Mart-9 Nisan döneminde başvuru yapmaları gerekiyor.

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

24.03.2021, 11:00

Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 15 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Genel kadrosu, 10 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Hukuk kadrosu ve 5 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Bilişim kadrosu için personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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