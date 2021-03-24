Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 15 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Genel kadrosu, 10 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Hukuk kadrosu ve 5 kişilik Rekabet Uzman Yardımcılığı Bilişim kadrosu için personel alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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