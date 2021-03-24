Tarımda 19 bin projeye 5.4 milyar TL hibe verildi

2021 Yılı IPARD Yatırımcı Buluşması programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakanlık olarak, kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe programı uyguladıklarına işaret ederek, "Kırsalı, çok yönlü, insan odaklı olarak destekliyoruz. Bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı" dedi.

74 BİN YENİ İSTİHDAM

Pakdemirli, IPARD kapsamında, 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara, yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe verildiğine dikkati çekerek, hayvancılıktan kırsal turizme, gıda ürünlerinin işlenmesinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, arıcılıktan seracılığa, el sanatlarından yenilenebilir enerjiye kadar geniş yelpazede kırsaldaki yatırımlara destek sağladıklarını söyledi. AB Komisyonu tarafından 2011'de akreditasyon alındığının altını çizen Pakdemirli, "Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık" diye konuştu.



KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek, proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek, daha fazla hibe almasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında desteklediğimiz projelerden 4 bini kadın yatırımcılara, 10 bini ise 18-40 yaş arasındaki genç girişimcilere aittir" dedi.