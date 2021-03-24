Türk mutfağı EİB ile Amerika’da tanınacak

ABD'DEKİ PAZAR PAYI ARTIRILACAK

Konuyla alakalı konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Las Vegas bölgesinde bulunan ünlü otellerin executive şefleri ile tanıtım filmleri hazırladık. Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulu mutfağında belirli aralıklarla belki de türünün ilk örneği olan tadım ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdik. Son olarak, Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek olan bir işbirliği başlattık" diye konuştu. Eskinazi, "Hedeflerimizden biri de, Türk Mutfak kültürünü tanıtmak ve ürünlerimizin ABD pazarındaki paylarını artırmak" dedi.

MERT ALPDÜNDAR