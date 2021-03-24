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Haberler Ekonomi Türk mutfağı EİB ile Amerika’da tanınacak

Türk mutfağı EİB ile Amerika’da tanınacak

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) önemli bir başarıya daha imza attı. EİB ve 6 ihracatçı birlik, Ticaret Bakanlığınca da desteklenen 'TURQUALITY Projesi' kapsamında, Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu'nun müfredatına Türk Mutfağının girmesini sağladı.

Türk mutfağı EİB ile Amerika’da tanınacak

24.3.2021

ABD'DEKİ PAZAR PAYI ARTIRILACAK
Konuyla alakalı konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Las Vegas bölgesinde bulunan ünlü otellerin executive şefleri ile tanıtım filmleri hazırladık. Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulu mutfağında belirli aralıklarla belki de türünün ilk örneği olan tadım ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdik. Son olarak, Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek olan bir işbirliği başlattık" diye konuştu. Eskinazi, "Hedeflerimizden biri de, Türk Mutfak kültürünü tanıtmak ve ürünlerimizin ABD pazarındaki paylarını artırmak" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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