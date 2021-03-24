ABD'DEKİ PAZAR PAYI ARTIRILACAK
Konuyla alakalı konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Las Vegas bölgesinde bulunan ünlü otellerin executive şefleri ile tanıtım filmleri hazırladık. Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulu mutfağında belirli aralıklarla belki de türünün ilk örneği olan tadım ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdik. Son olarak, Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek olan bir işbirliği başlattık" diye konuştu. Eskinazi, "Hedeflerimizden biri de, Türk Mutfak kültürünü tanıtmak ve ürünlerimizin ABD pazarındaki paylarını artırmak" dedi.
MERT ALPDÜNDAR
Türk mutfağı EİB ile Amerika’da tanınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.