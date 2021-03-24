Ürün İhtisas Borsası’nda kuru üzüm hazırlığı

TÜRKIYE Ürün İhtisas Borsası AŞ (TÜRİB), 17 Mart'ta ilk elektronik ürün senediyle (ELÜS) işlem görmeye başlayan pamuğun ardından, bu kez kuru üzümle ilgili hazırlıklara odaklandı. TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, tarım ürünlerinin dijitalleşmesini sağlayan ELÜS'lerin sadece TÜRİB'de işlem görebildiğini söyledi.

KATKI SAĞLAYACAK

ELÜS'ÜN temsil ettiği ürünlerin saklandığı lisanslı depoların ürün borsacılığının temel direklerinden biri olduğunu belirten Kırali, "Pamuğun TÜRİB'de işlem görmeye başlaması, borsamızda likit ve derin bir pamuk piyasası oluşmasındaki ilk adımdır, ilerleyen aşamada hem borsamıza hem de sektöre önemli katkı sağlayacaktır. Kuru üzümün de ELÜS ürün yelpazesine eklenmesi için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.