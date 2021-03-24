  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Ürün İhtisas Borsası’nda kuru üzüm hazırlığı

’nda kuru üzüm hazırlığı

Ürün İhtisas Borsası’nda kuru üzüm hazırlığı

24.3.2021

TÜRKIYE Ürün İhtisas Borsası AŞ (TÜRİB), 17 Mart'ta ilk elektronik ürün senediyle (ELÜS) işlem görmeye başlayan pamuğun ardından, bu kez kuru üzümle ilgili hazırlıklara odaklandı. TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, tarım ürünlerinin dijitalleşmesini sağlayan ELÜS'lerin sadece TÜRİB'de işlem görebildiğini söyledi.

KATKI SAĞLAYACAK

ELÜS'ÜN temsil ettiği ürünlerin saklandığı lisanslı depoların ürün borsacılığının temel direklerinden biri olduğunu belirten Kırali, "Pamuğun TÜRİB'de işlem görmeye başlaması, borsamızda likit ve derin bir pamuk piyasası oluşmasındaki ilk adımdır, ilerleyen aşamada hem borsamıza hem de sektöre önemli katkı sağlayacaktır. Kuru üzümün de ELÜS ürün yelpazesine eklenmesi için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ürün İhtisas Borsası’nda kuru üzüm hazırlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.