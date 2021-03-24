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Haberler Ekonomi Yat turizminde bayram hareketliliği yaşanıyor

Yat turizminde bayram hareketliliği yaşanıyor

Yat turizminde bayram hareketliliği yaşanıyor

24.3.2021

KORONA virüs salgınında tercih edilen yat ve tekne tatili, bu yıl daha da artan bir ilgi ile karşı karşıya. Pandemi sürecinde yerli turistlerin tatil tercihlerinin değişmesinin de etkisiyle Ramazan ve Kurban bayramları için yatlarda doluluk oranı yüzde 70'e vardı. Sektör, bu yıl erken başlayan rezervasyonlardan dolayı yaz sezonunun tamamında yüzde yüz doluluk bekliyor. Sektör yetkilileri, geçen yıl tekne bulmakta zorlananların, bu sene erkenden tatil planlaması yaptığını dile getirdi.

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