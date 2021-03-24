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Haberler Ekonomi Yeni gelir kapısı el dikimi futbol topu

Yeni gelir kapısı el dikimi futbol topu

Yeni gelir kapısı el dikimi futbol topu

24.3.2021

TÜRKIYE'DE ilk olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından açılan kursla başlatılan el ile futbol topu dikimi, Manisa'nın Kula ilçesinde de başlatıldı. Kursa katılan kadınlar, el dikimi top ustası Hüseyin Şentürk'ten eğitim alıp, unutulmuş bir mesleği yeniden canlandırarak el dikimi futbol topu üretmeye başladı. Projede, bu alanda ustaların yetiştirilmesi, bu ustaların ise kendi işletmelerini açarak Kula'nın el dikimi top üretiminin merkezi yapılması hedefleniyor.

BATUHAN ULU

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