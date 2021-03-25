Hobi bahçelerinin yıkımına başlıyoruz

MENDERES Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, hobi bahçeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Valilikten gelen yazı üzerine ceza kestiklerini belirten Kayalar, yıkıma başlayacaklarını belirtti.

VALİLİK TAVİZ VERMİYOR

5 bin hobi bahçesinin bulunduğu Menderes'te, Başkan Kayalar, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılmasını içeren kanunun yasalaşmasının ardından imara aykırı olan yapıların yıkılacağını kaydetti. Hobi bahçelerine hiçbir şekilde taviz verilmediğini belirten Kayalar, "Bize gönderilen yazıda hiçbir şekilde bahane üretilmemesi ve yıkımların gerçekleştirilmesi isteniyor. Kanun da bunu söylüyor. Hakkında yıkım kararı olan yapıları yıkmazsak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek yıkım masrafları belediyelerden alınacak. Bu nedenle vatandaşlarımızın da hobi bahçelerine itibar etmemesini istiyoruz" diye konuştu.