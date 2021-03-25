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Haberler Ekonomi Kavcıoğlu’ndan banka yöneticileriyle toplantı

Kavcıoğlu’ndan banka yöneticileriyle toplantı

Kavcıoğlu’ndan banka yöneticileriyle toplantı

25.3.2021

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki bankaların yöneticileriyle toplantı yaptı. Kavcıoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımında, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün (dün), TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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