Üniversitelere, savunma sanayisine destek çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ederken, üniversitelerden geleceğin teknolojileri konusunda katkı beklediklerini dile getirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü'nün Savunma Teknolojileri Günleri programında konuşan Demir, Türkiye'nin savunmadaki gücünü artırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu hazırlığı yapma konusunda yılların belirli ihmalleri veya farkında olmama durumları, bazı engellemeler, bazı çalışmaların akamete uğraması söz konusu. Bugün ise bu irade eksikliği yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız özellikle savunma sanayisi konusundaki desteklerini sürekli vurguluyor. Bu da siyasi iradenin savunma sanayisine verdiği önemi gösteriyor. Ancak teknoloji geliştirmede, üniversitelerimizin katkılarını bekliyoruz" dedi.

ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Bir yandan konvansiyonel teknolojiler, uygulamalar peşinde koşarken diğer taraftan geleceğin teknolojilerine yönelik çalıştıklarını ve özellikle üniversitelerden geleceğin teknolojileriyle ilgili ufuk açıcı proje ve fikirlerin gelmesini beklediklerini dile getiren Demir, "Teknoloji derinliği, odaklanma konusunda da üniversitelere önemli görevler düşüyor" dedi. Savunma sanayisinde geliştirilecek bir teknolojinin, sanayinin birçok alanında da kullanımının mümkün olduğuna işaret eden Demir, yapılacak çalışmaların ülke ekonomisine çok büyük katkıda bulunacağını söyledi.