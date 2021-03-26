Altın madenciligi için 6 milyar dolar yatırım yapıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın madenciliğine bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını belirtti. Bakan Dönmez, Altın Madencileri Derneği Başkanlığına seçilen Mehmet Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Yılmaz ve ekibine yeni görevinde başarılar dileyen Dönmez, altın madenciliğine bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını anlattı. Dönmez, sektörde 13 bin 200 kişinin doğrudan istihdam edildiğini vurguladı.
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